ليبيا.. الفيضانات خلّفت 3800 قتيل وآلاف المفقودين و30 ألف مشرد على الأقل حتى الآن

لا تزال ليبيا تحت وقع الصدمة في أعقاب الفيضانات الكارثية التي خلّفت آلاف القتلى والمفقودين، ودمّرت مدينة درنة في شرق ليبيا؛ حيث لا تزال عشرات الجثث على قارعة الطريق ملفوفة ببطانيات.
ولَقِيَ أكثر من 3800 شخص حتفهم في فيضانات درنة؛ وفق ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التابعة للسلطات في شرق البلاد الأربعاء.
وقال الملازم طارق الخراز لوكالة "فرانس برس" إن سلطات الشرق الليبي أحصت إلى الآن مقتل 3840 شخصًا تم دفن 3190 منهم؛ مشيرًا إلى أن من بين الضحايا 400 أجنبي على الأقل غالبيتهم من السودانيين والمصريين.
وقال المسؤول في الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان الثلاثاء إن عشرة آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
وقال الملازم طارق الخراز لوكالة "فرانس برس" إن سلطات الشرق الليبي أحصت إلى الآن مقتل 3840 شخصًا تم دفن 3190 منهم؛ مشيرًا إلى أن من بين الضحايا 400 أجنبي على الأقل غالبيتهم من السودانيين والمصريين.