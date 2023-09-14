ليبيا.. الفيضانات خلّفت 3800 قتيل وآلاف المفقودين و30 ألف مشرد على الأقل حتى الآن

وقال الملازم طارق الخراز لوكالة "فرانس برس" إن سلطات الشرق الليبي أحصت إلى الآن مقتل 3840 شخصًا تم دفن 3190 منهم؛ مشيرًا إلى أن من بين الضحايا 400 أجنبي على الأقل غالبيتهم من السودانيين والمصريين.