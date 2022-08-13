"اليوم انتصر الشعب الأمريكي".. ما الذي يجعل "بايدن" يكتب هذه العبارة؟

كان "بايدن" الذي وصل إلى البيت الأبيض بناء على خطط إصلاحات ضخمة، يدعو بالأساس إلى خطة استثمار أوسع نطاقًا؛ غير أن أعضاء الكونغرس الديموقراطيين اضطرّوا إلى خفض طموحاتهم تدريجيًّا للحصول بصورة خاصة على تأييد السيناتور جو مانشين من غرب فرجينيا، الولاية المعروفة بمناجم الفحم؛ إذ كان دعمه أساسيًّا لتمرير الخطة في مجلس الشيوخ.