تحطم طائرة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية ومقتل الطيار

تحطمت طائرة صغيرة في مطار بروفينستاون البلدي بمنطقة كيب كود في ولاية ماساتشوستس، شمال شرقي الولايات المتحدة الأمريكية، واشتعلت فيها النيران، مما أسفر عن مقتل الطيار الشخص الوحيد على متنها.