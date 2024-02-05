اتهمته بالتجسس.. الصين تحكم على كاتب أسترالي بالإعدام مع وقف التنفيذ

والروائي والمدوّن يانغ جون المولود في العام 1965، والمؤيد لتحوّل ديمقراطي في الصين، كان دبلوماسياً سابقاً وأصبح مواطناً أسترالياً في العام 2002، وهو معروف أيضاً باسمه المستعار يانغ هينغجون، وكان قد أُلقي القبض عليه في الصين في يناير 2019، بينما كان يعيش في الولايات المتحدة.