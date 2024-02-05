اتهمته بالتجسس.. الصين تحكم على كاتب أسترالي بالإعدام مع وقف التنفيذ

حُكم في الصين اليوم (الإثنين) على الكاتب الأسترالي من أصول صينية يانغ جون، المسجون في الصين منذ العام 2019 بتهم تجسّس، بالإعدام مع وقف التنفيذ.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين: "إنّ محكمة في بكين أدانت يانغ جون بالتجسس، وحكمت عليه بالإعدام مع وقف التنفيذ لعامين وصادرت جميع ممتلكاته الخاصة"، وفقاً لـ"فرانس برس".
من جانبها، ذكرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال مؤتمر صحافي، أنّ الحكم تسبّب بصدمة للحكومة الأسترالية.
وأضافت أن كانبيرا ستردّ بأشدّ العبارات.
ويُخفف حكم الإعدام مع وقف التنفيذ في الصين إلى السجن مدى الحياة بعد عامين من السجن.
والروائي والمدوّن يانغ جون المولود في العام 1965، والمؤيد لتحوّل ديمقراطي في الصين، كان دبلوماسياً سابقاً وأصبح مواطناً أسترالياً في العام 2002، وهو معروف أيضاً باسمه المستعار يانغ هينغجون، وكان قد أُلقي القبض عليه في الصين في يناير 2019، بينما كان يعيش في الولايات المتحدة.