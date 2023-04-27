اشتباكات عنيفة تتجدد.. خروقات للهدنة غربي دارفور

وتَسببت المعارك التي بدأت في 15 أبريل الجاري، في مقتل 512 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 4200 آخرين وفقًا لوزارة الصحة السودانية؛ فضلًا عن تدمير مستشفيات والحد من توزيع المواد الغذائية في الدولة الشاسعة التي يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية.