اشتباكات عنيفة تتجدد.. خروقات للهدنة غربي دارفور

تَجدد القتال في الجنينة غربي دارفور بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع.
وتكررت خروقات الهدنة الأخيرة المتفق عليها بين الطرفين، بعد 12 يومًا من بدء أعمال العنف.
حيث عادت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينتي الخرطوم والخرطوم بحري، خلال الساعات الأولى من صباح الخميس.
ودارت المواجهات قرب مقر قيادة القوات المسلحة، ومنطقة شرق مطار الخرطوم، وفي منطقة كافوري بالخرطوم بحري.
ودارت أمس رحى معركة بين الجيش وقوات الدعم السريع على أطراف العاصمة؛ رغم أن الجيش أبدى استعداده لتمديد وقف إطلاق النار؛ وفق "سكاي نيوز".
وتَسببت المعارك التي بدأت في 15 أبريل الجاري، في مقتل 512 شخصًا على الأقل وإصابة نحو 4200 آخرين وفقًا لوزارة الصحة السودانية؛ فضلًا عن تدمير مستشفيات والحد من توزيع المواد الغذائية في الدولة الشاسعة التي يعتمد ثلث سكانها البالغ عددهم 46 مليون نسمة، على المساعدات الإنسانية.