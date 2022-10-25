مجلس الأمن يناقش اتهام روسيا لأوكرانيا بتصنيع "قنبلة قذرة"

وتُعقد جلسة المجلس بمبادرة من روسيا التي أرسل سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رسالة إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يكرر فيها اتهامات روسيا لأوكرانيا بـ"الاستفزاز"، وفق نص الرسالة الذي اطلعت عليه "فرانس برس".