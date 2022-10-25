مجلس الأمن يناقش اتهام روسيا لأوكرانيا بتصنيع "قنبلة قذرة"

يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم (الثلاثاء)، في اجتماع مغلق اتهامات روسيا لأوكرانيا، بتصنيع "قنبلة قذرة"، وهي ادعاءات نفتها كييف ودول غربية عدة.
وتُعقد جلسة المجلس بمبادرة من روسيا التي أرسل سفيرها لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا رسالة إلى كل من مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، يكرر فيها اتهامات روسيا لأوكرانيا بـ"الاستفزاز"، وفق نص الرسالة الذي اطلعت عليه "فرانس برس".
ووجهت روسيا هذه الاتهامات لأول مرة، الأحد الماضي، خلال محادثات هاتفية بين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ونظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والتركي.