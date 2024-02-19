عدد الشهداء الفلسطينيين ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة يتجاوز 29 ألفاً

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن أكثر من 29 ألف فلسطيني قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي في غزة منذ منذ نحو أربعة أشهر ونصف، وقالت الوزارة إن 107 جثامين نُقلت إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، ما رفع عدد الضحايا إلى 29092 قتيلًا.