عدد الشهداء الفلسطينيين ضحايا القصف الإسرائيلي في غزة يتجاوز 29 ألفاً

بطلب من الجزائر يستعد مجلس الأمن الدولي غداً الثلاثاء للتصويت على مشروع قرار يحظى بتأييد دولي (دون الولايات المتحدة)، يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.
وبلغ حجم الدمار قدرا واسعا في القطاع، حيث تتكدس جثامين الضحايا الفلسطينيين في الشوارع، بعد توقف مستشفى ناصر الطبي الذي داهمته القوات الإسرائيلية في خان يونس عن الخدمة.
قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة: إن أكثر من 29 ألف فلسطيني قُتلوا جراء القصف الإسرائيلي في غزة منذ منذ نحو أربعة أشهر ونصف، وقالت الوزارة إن 107 جثامين نُقلت إلى المستشفيات خلال الساعات 24 الماضية، ما رفع عدد الضحايا إلى 29092 قتيلًا.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على صفحتها في موقع "أكس"، بأن الوضع داخل مستشفى الأمل في غزة صعب، في ظل استهدافات القوات الإسرائيلية واعتقالها للطواقم الطبية والإدارية، محذرة من تناقص الوقود ونفاد الطعام.