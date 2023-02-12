انسلاخ من هويتها وانتماء لأتباع الخميني.. "الإرياني": "الحوثي" يحتفل بالثورة الإيرانية في صنعاء

واختتم تغريداته قائلاً: "كما أن على الدول العربية استيعاب جذور الصراع في اليمن، ودعم نضال الشعب اليمني الذي يخوض معركة كل العرب في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني، الذي لا يقتصر مشروعه وخطره على اليمن، بل يرفع بوضوح شعارات تصدير الثورة الخمينية، وفرض سيطرته على كامل المنطقة، والعبث بثرواتها ومقدراتها".