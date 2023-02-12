انسلاخ من هويتها وانتماء لأتباع الخميني.. "الإرياني": "الحوثي" يحتفل بالثورة الإيرانية في صنعاء

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن مشاهد إحياء قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية ذكرى الثورة الخمينية في مقر السفارة الإيرانية بالعاصمة المختطفة صنعاء، على أنغام النشيد الوطني الإيراني، وصور رموز نظام الملالي، تكشف حجم انسلاخها من هويتها وانتمائها الوطني وعمقها العروبي، وعمالتها وتبعيتها الكاملة لإيران!
وتابع: "هذا المشهد الذي لم يألفه اليمنيون يعكس طبيعة المعركة التي يخوضونها لاستعادة دولتهم وعاصمتهم، والحفاظ على هويتهم الوطنية والعربية.. وحقيقة المشروع الذي تحمله ميليشيا الحوثي الإرهابية، ومساعيها لسلخ اليمن من جواره الخليجي ومحيطه العربي، وتحويله لمستعمرة تُدار بالريموت كنترول من طهران".
وأضاف: "على أبناء شعبنا اليمني كافة أن يعوا حجم المؤامرة التي تستهدفهم، ومستوى ارتهان الميليشيا الحوثية لنظام إيران الذي بدوره يستخدمهم أداة لتنفيذ أطماعه التوسعية، وتصفية أحقاده التاريخية على المنطقة العربية، ولو كان ذلك على حساب دماء اليمنيين ومعاناتهم، وكل الخراب والدمار الذي خلفته".
واختتم تغريداته قائلاً: "كما أن على الدول العربية استيعاب جذور الصراع في اليمن، ودعم نضال الشعب اليمني الذي يخوض معركة كل العرب في التصدي للمشروع التوسعي الإيراني، الذي لا يقتصر مشروعه وخطره على اليمن، بل يرفع بوضوح شعارات تصدير الثورة الخمينية، وفرض سيطرته على كامل المنطقة، والعبث بثرواتها ومقدراتها".