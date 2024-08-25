اشتعال جبهة لبنان.. ضربات متبادلة بين "إسرائيل" و"حزب الله"

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن "حزب الله" أطلق "للتو أكثر من 150 قذيفة من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية. نحن نستهدف البنية التحتية للإرهاب، وهم يستهدفون المدنيين".

وقال الجيش في بيان إن "مئة طائرة حربية شاركت في صد الهجوم الذي كان مقررًا من قِبَل حزب الله على إسرائيل".