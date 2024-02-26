"الأونروا": إمدادات غزة انخفضت بنسبة 50% في فبراير مقارنة بيناير

وبينت "الأونروا" في تقرير، أن الشهر الحالي شهد دخول القليل جداً من المساعدات، حيث دخل ما يقرب من 98 شاحنة يومياً في المتوسط، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 50% في الإمدادات التي تدخل غزة مقارنة بشهر يناير 2024، وفقاً لـ"فرانس برس".