الطفلة نفوذ.. معتقلة مقدسية يعيدها الاحتلال إلى الأسر بعد قرار بالإفراج عنها

أفاد والد المعتقلة الطفلة نفوذ حماد، (16 عامًا)، جاد حماد، من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، اليوم، أن الاحتلال أعاد ابنته إلى السجن، بعد أن كان قد أفرج عنها في إطار صفقة التبادل يوم السبت الماضي.