"مقتل نائل".. الأمم المتحدة تُوَبخ فرنسا بشأن قمع التظاهرات والأخيرة تردّ!

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، المكونة من 18 خبيرًا، الجمعة، إعلانًا بشأن الوضع في فرنسا يُعرِب عن مخاوفها، وقدّم الخبراء في الإعلان عددًا من التوصيات بشأن التنميط العنصري و"الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات إنفاذ القانون".