"مقتل نائل".. الأمم المتحدة تُوَبخ فرنسا بشأن قمع التظاهرات والأخيرة تردّ!

أبدت فرنسا، السبت، اعتراضًا على تصريحات للجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، نددت باستخدام القوة المفرطة أثناء قمع الاحتجاجات وأعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل الشاب الجزائري الأصل "نائل" بنيران شرطي فرنسي.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان: إن تصريحات خبراء الأمم المتحدة "مبالَغ فيها" و"لا أساس لها"؛ وفق ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وأضافت أن "إجراءً للتنميط العرقي من قِبَل قوات الأمن محظور في فرنسا"؛ مشددة على أن "مكافحة تجاوزات التدقيق" المرتبطة بالملامح "تكثفت".
اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، المكونة من 18 خبيرًا، الجمعة، إعلانًا بشأن الوضع في فرنسا يُعرِب عن مخاوفها، وقدّم الخبراء في الإعلان عددًا من التوصيات بشأن التنميط العنصري و"الاستخدام المفرط للقوة من جانب سلطات إنفاذ القانون".
وطالبوا بأن يكون التحقيق في مقتل الشاب "نائل" برصاص شرطي قرب باريس "شاملًا وغير متحيز"، وأن يتم بسرعة، وملاحقة الجناة المفترضين، ومعاقبتهم في حال إدانتهم بما يتناسب مع خطورة الجريمة.. مع ترحيبهم بقرار السلطات فتح تحقيق في الأمر.
وأبدى الخبراء في هذا الإعلان أسفهم إزاء "نهب وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة"؛ فضلًا عن التقارير بشأن اعتقالات واحتجازات واسعة النطاق لمتظاهرين؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".
وقد اتُّهِم الشرطي الضالع في مقتل الشاب "نائل" بالقتل العمد، ووضع في السجن في 29 يونيو، ورُفِض الخميس طلب للإفراج عنه، وأعلنت النيابة العامة في باريس الجمعة فتح تحقيق بعد توجيه تهديدات بالقتل إلى الشرطي.