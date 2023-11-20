"الأونروا": نزوح نحو 1,7 مليون شخص في مختلف أنحاء قطاع غزة

وقالت "الأونروا" في تقرير صدر أمس الأحد إن ما يقرب من 884,000 نازح يقيمون الآن في 154 منشأة للوكالة في كافة محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك في الشمال، فيما يأوي حوالي 724,000 نازح في 97 منشأة في مناطق الوسط وخان يونس ورفح.