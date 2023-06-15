مصر.. تفحم جثث البريطانيين مفقودي الزورق السياحي

والمفقودون الثلاثة هم سيدة ورجلان كانوا داخل غرفهم لحظة اشتعال الحريق في الزورق "هوريكان"، الذي كان يقل 15 راكبًا إنجليزيًا وطاقمًا من عشرة أفراد، بالإضافة إلى اثنين من المرشدين.