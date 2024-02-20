"شوشة": 10 آلاف شخص عبروا من غزة إلى مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي

وقال "شوشة": "منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، شهد المعبر عبور نحو 1500 من المصابين والمرضى الفلسطينيين من سكان غزة، للعلاج في مستشفيات مصر وبعض الدول الشقيقة والصديقة، يرافقهم نحو ألفي شخص من أقاربهم، هذا بالإضافة إلى نحو 2400 من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية، ونحو 4 آلاف مصري من العالقين بالقطاع".