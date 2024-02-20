"شوشة": 10 آلاف شخص عبروا من غزة إلى مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أفاد محافظ شمال سيناء محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم (الثلاثاء) بأن نحو 10 آلاف شخص عبروا معبر رفح من قطاع غزة إلى الجانب المصري منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال "شوشة": "منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، شهد المعبر عبور نحو 1500 من المصابين والمرضى الفلسطينيين من سكان غزة، للعلاج في مستشفيات مصر وبعض الدول الشقيقة والصديقة، يرافقهم نحو ألفي شخص من أقاربهم، هذا بالإضافة إلى نحو 2400 من الأجانب والفلسطينيين مزدوجي الجنسية، ونحو 4 آلاف مصري من العالقين بالقطاع".
وبيّن أن معبر رفح يفتح أبوابه منذ بدء العملية العسكرية وعلى مدار الساعة، حتى في أيام العطلات الرسمية، وذلك في إطار المساعي المصرية لإدخال المساعدات للأشقاء الفلسطينيين، وفقاً لوكالة أنباء العالم العربي.