محكمة عسكرية إسرائيلية تقضي بالسجن مدى الحياة مرتين على فلسطيني قتل مستوطنًا

وأدانت المحكمة، وفق "الفرنسية"، "حامد" بتأسيس خلية عسكرية لـ"حماس" في قطاع غزة، وقال الجيش إنها هدفت "لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية"، مشيرًا إلى أن أفراد الخلية الآخرين اعتُقِلوا وحوكموا بالسجن مدى الحياة، في حين هرب أحدهم خارج البلاد ولم يُحاكَم.