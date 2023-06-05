محكمة عسكرية إسرائيلية تقضي بالسجن مدى الحياة مرتين على فلسطيني قتل مستوطنًا

قضت محكمة عسكرية إسرائيلية بالسجن مدى الحياة مرتين على فلسطيني بتهمة قتل مستوطن في الضفة الغربية المحتلة، وتأسيس خلية عسكرية لحركة "حماس".
وقال جيش الاحتلال في بيان له: إن محكمة عوفر العسكرية قرب مدينة رام الله في الضفة الغربية حكمت أمس الأحد على معاذ حامد من بلدة سلواد المسؤول عن إطلاق نار والتسبب في وفاة مستوطن إسرائيلي بالسجن المؤبد مرتين، ودفع تعويضات لأسرة القتيل وضحايا الجريمة بـ1.09 مليون شيكل.
وفي 29 يونيو 2015، قتل ملاخي روزنفيلد الذي يعيش في مستوطنة كوخاف هشحار شرق مدينة رام الله، وأصيب 4 آخرون في إطلاق نار من معاذ حامد حسب جيش الاحتلال.
وأدانت المحكمة، وفق "الفرنسية"، "حامد" بتأسيس خلية عسكرية لـ"حماس" في قطاع غزة، وقال الجيش إنها هدفت "لتنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية"، مشيرًا إلى أن أفراد الخلية الآخرين اعتُقِلوا وحوكموا بالسجن مدى الحياة، في حين هرب أحدهم خارج البلاد ولم يُحاكَم.