بينهم 453 طفلًا.. "يرماك": 9 آلاف مدني أوكراني قُتلوا خلال الغزو الروسي

أفاد أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم "الثلاثاء"، بأن أكثر من 9 آلاف مدني، بينهم 453 طفلًا، قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء غزو روسيا في فبراير الماضي.
وقال "يرماك" خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس السويسري: "سجلنا 80 ألف جريمة ارتكبها غزاة روس، ومقتل أكثر من 9 آلاف مدني بينهم 453 طفلًا"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف: "لن نتسامح في أي عمل تعذيب واحد أو مقتل شخص واحد، وسيحاكم كل مجرم".
وبيّن أن أوكرانيا تريد إقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة القادة السياسيين الروس، ودفع تعويضات عن الدمار الذي أحدثه الغزو الروسي.