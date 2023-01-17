بينهم 453 طفلًا.. "يرماك": 9 آلاف مدني أوكراني قُتلوا خلال الغزو الروسي

أفاد أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم "الثلاثاء"، بأن أكثر من 9 آلاف مدني، بينهم 453 طفلًا، قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء غزو روسيا في فبراير الماضي.