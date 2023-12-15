أحدثت أضراراً.. شاهد: قذائف "الياسين" تستهدف قوات إسرائيلية
أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نجاح استهداف قوات إسرائيلية وصد عدد من الآليات العسكرية، خلال توغلهم في حي الشيخ رضوان شمال غرب غزة.
وفي المقطع المرئي نشاهد استهداف المقاتلين لقوة إسرائيلية راجلة، وأخرى متحصنة في عمارة سكنية بقذيفتين من نوعية "الياسين TBG"، و"الياسين 105".
وفي لقطة أخرى، تمكنت المقاومة من إلحاق الضرر بآلية عسكرية إسرائيلية، بعد استهدافها بقذيفة عن بعد ألحقت بها الأضرار، فيما نشاهد لقطات لدماء قوة إسرائيلية خاصة أجهز عليها داخل أحد الأنفاق.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 124 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 449 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقاً للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يرجح محللون أن تكون أكثر من ذلك.