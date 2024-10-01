رسميًّا.. إسرائيل تعلن بدء عملية عسكرية برية في لبنان

العالم
رسميًّا.. إسرائيل تعلن بدء عملية عسكرية برية في لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، بدء عملية عسكرية برية في جنوب لبنان.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بدأ مداهمات محدودة ومستهدفة لأهداف لـ"حزب الله" في منطقة الحدود في جنوب لبنان".
وأضاف أن "هذه الأهداف تقع في قرى قريبة من الحدود وتشكل تهديدًا مباشرًا للتجمعات السكانية في شمال إسرائيل".
وتابع البيان: "سلاح الجو والمدفعية يدعمان القوات البرية بضربات دقيقة على أهداف عسكرية في المنطقة".
وشدد البيان على أن عملية (السهام الشمالية)، ستستمر وفقًا لتقييم الوضع وبالتوازي مع القتال في غزة وفي ساحات أخرى.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن "العمليات تمت الموافقة عليها وتنفيذها وفق قرار القيادة السياسية".