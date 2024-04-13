في ظلّ الأجواء المتفجرة بين إيران وإسرائيل.. "بايدن" يدعو "السوداني" لزيارة أمريكا
غادر رئيسُ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بغدادَ، اليوم "السبت"، متوجّهًا إلى الولايات المتحدة؛ حيث يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن في ظلّ أجواء إقليمية متفجرة على خلفية الحرب في غزة والتوتر مع إيران.
وأوضح مكتب "السوداني"، في بيان، أن رئيس الوزراء يغادر بغداد متوجّهًا إلى واشنطن في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وبيّن المكتب أن هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس، سواء كان على مستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم قتل واستهداف للمدنيين الأبرياء من النساء والأطفال.
وأضاف: أن لقاء "السوداني" مع "بايدن" سيتناول البحث في ظروف المنطقة وما تشهده من تصعيد، والدور المشترك في العمل على التهدئة ومنع الصراع من الاتساع بما يؤثر على مجمل الاستقرار في العالم.
من جانبه ذكر البيت الأبيض أن "بايدن" سيستقبل رئيس الحكومة العراقي في 15 أبريل "نيسان"؛ للبحث في تعزيز الشراكة الثنائية المتينة وتطوير مهمة الائتلاف الدولي المناهض للجماعات الإرهابية بقيادة واشنطن والمنتشر في العراق وسوريا.
وتأتي هذه الزيارة بينما تهدد إيران بالردّ على هجوم على قنصليتها في دمشق نسب إلى إسرائيل، ويتوقع الرئيس الأمريكي أن تردّ طهران قريبًا.