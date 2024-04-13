في ظلّ الأجواء المتفجرة بين إيران وإسرائيل.. "بايدن" يدعو "السوداني" لزيارة أمريكا

وبيّن المكتب أن هذه الزيارة تأتي في ظرف دقيق وحساس، سواء كان على مستوى العلاقات الثنائية أو على مستوى ظروف المنطقة وما يحصل في الأراضي الفلسطينية من جرائم قتل واستهداف للمدنيين الأبرياء من النساء والأطفال.