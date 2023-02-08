العالم

الاتحاد الأوروبي يتوعّد روسيا بعقوبات جديدة في ذكرى غزوها لأوكرانيا

"شولتز" لفت إلى أن الأمر بيدها لإنهاء الحرب
المستشار الألماني أولاف شولتز
المستشار الألماني أولاف شولتز
سبق
سبق

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم "الأربعاء"، أن الاتحاد الأوروبي سيزيد العقوبات على روسيا في ذكرى بداية الحرب على أوكرانيا؛ كرسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال "شولتز" في خطاب أمام البرلمان الألماني قبل قمة للاتحاد الأوروبي: "إنني على قناعة بأن الرئيس الروسي لن يحقق أهدافه في حرب أوكرانيا، لا في ساحة المعركة، ولا من خلال فرض معاهدة سلام"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".

وأضاف: "إن هذا ما يمكننا ملاحظته بعد عام من الحرب".

ولفت إلى أن الأمر بيد روسيا لإنهاء الحرب، وكلما كان ذلك أقرب كان أفضل.

وأوضح أنه سيجدد التأكيد خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقبل، على أن أوكرانيا تنتمي إلى أوروبا، وأن مستقبلها يقع في الاتحاد الأوروبي.

الاتحاد الأوروبي
الأزمة الأوكرانية الروسية

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