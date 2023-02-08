الاتحاد الأوروبي يتوعّد روسيا بعقوبات جديدة في ذكرى غزوها لأوكرانيا

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم "الأربعاء"، أن الاتحاد الأوروبي سيزيد العقوبات على روسيا في ذكرى بداية الحرب على أوكرانيا؛ كرسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال "شولتز" في خطاب أمام البرلمان الألماني قبل قمة للاتحاد الأوروبي: "إنني على قناعة بأن الرئيس الروسي لن يحقق أهدافه في حرب أوكرانيا، لا في ساحة المعركة، ولا من خلال فرض معاهدة سلام"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضاف: "إن هذا ما يمكننا ملاحظته بعد عام من الحرب".
ولفت إلى أن الأمر بيد روسيا لإنهاء الحرب، وكلما كان ذلك أقرب كان أفضل.
وأوضح أنه سيجدد التأكيد خلال اجتماع المجلس الأوروبي المقبل، على أن أوكرانيا تنتمي إلى أوروبا، وأن مستقبلها يقع في الاتحاد الأوروبي.