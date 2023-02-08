الاتحاد الأوروبي يتوعّد روسيا بعقوبات جديدة في ذكرى غزوها لأوكرانيا

وقال "شولتز" في خطاب أمام البرلمان الألماني قبل قمة للاتحاد الأوروبي: "إنني على قناعة بأن الرئيس الروسي لن يحقق أهدافه في حرب أوكرانيا، لا في ساحة المعركة، ولا من خلال فرض معاهدة سلام"؛ وفقًا لـ"فرانس برس".