الجهاز المركزي: الغزو الروسي لأوكرانيا قلّص دخل 19.8% من الأسر المصرية

أفادت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ونُشرت نتائجها، اليوم "الثلاثاء"، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا قلّص دخل نحو 19.8 في المئة من الأسر المصرية، خلال الفترة من مايو "أيار" إلى يوليو "تموز"، بفعل مجموعة من التداعيات دفعت البعض إلى التعطل عن العمل أو خفض أجور أو توقف مشروعات أو تراجع الطلب.