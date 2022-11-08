الجهاز المركزي: الغزو الروسي لأوكرانيا قلّص دخل 19.8% من الأسر المصرية

أفادت دراسة أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ونُشرت نتائجها، اليوم "الثلاثاء"، بأن الغزو الروسي لأوكرانيا قلّص دخل نحو 19.8 في المئة من الأسر المصرية، خلال الفترة من مايو "أيار" إلى يوليو "تموز"، بفعل مجموعة من التداعيات دفعت البعض إلى التعطل عن العمل أو خفض أجور أو توقف مشروعات أو تراجع الطلب.
وأوضحت الدراسة التي حملت عنوان "أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية 2022"، أن الحرب تسبّبت في تغير في دخل الأسر قد يرجع إلى تغير حالتهم العملية، بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية الناتجة عنها.
وأضافت أن الأزمة أثرت بشكل واضح على النظام الاقتصادي العالمي من خلال فرض القيود على التصدير وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية، التي بدورها أثرت بشكل كبير على طبيعة العمالة وانخفاض الطلب عليها أو على نوع النشاط.
وبيّنت الدراسة، التي شملت 17710 أسر، أن التعطل عن العمل جاء في صدارة أسباب تأثر الدخل، تلاه انخفاض الطلب على النشاط، ثم خفض أصحاب الأعمال الأجور، ثم توقف مشروعات بشكل مؤقت.
ولفتت إلى أن 73.9 في المئة من الأسر انخفض استهلاكها من السلع الغذائية نتيجة الأزمة، بينما انخفضت بشكل واضح نسبة الأسر التي زاد استهلاكها من السلع الغذائية.