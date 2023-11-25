أسقطها الأردن.. تصريحات عنصرية لبرلماني هولندي تقابلها "الخارجية الفلسطينية" بإدانة

أدانت وزارةُ الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة، التصريحاتِ التحريضيةَ العنصرية التي أدلى بها البرلماني الهولندي "غيرت فيلدرز"، وأنكر فيها حقوقَ الشعب الفلسطيني، خاصة حقّه في تجسيد دولته المستقلّة على أرض وطنه بعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا لتهجير الشعب الفلسطيني، وحلّ مشكلته على حساب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.
واعتبرت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، هذه التصريحات؛ "دعوةً لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وتدخلًا سافرًا في شؤونه ومصيره"، وتؤكد أن الشعب الفلسطيني أسقط هذه التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، وتمسّك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية.
وطالبت "الخارجيةُ الفلسطينية" الحكومةَ الهولندية، بإدانة ورفض هذه التصريحات، بما يتوافق مع القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراته.