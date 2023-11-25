أسقطها الأردن.. تصريحات عنصرية لبرلماني هولندي تقابلها "الخارجية الفلسطينية" بإدانة

واعتبرت الوزارة، في بيان، صدر اليوم السبت، هذه التصريحات؛ "دعوةً لتصعيد العدوان على الشعب الفلسطيني، وتدخلًا سافرًا في شؤونه ومصيره"، وتؤكد أن الشعب الفلسطيني أسقط هذه التصريحات والمواقف، وأثبت عمق صموده في أرض وطنه، وتمسّك قيادته بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، كما أسقطتها المواقف الأخوية الشجاعة والتاريخية للمملكة الأردنية.