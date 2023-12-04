التقطوا صوراً أمامه ثم قصفوه.. شاهد لحظة تفجير جيش "إسرائيل" لقصر العدل في غزة

وفي سياق متصل، أفادت جمعية ‏الهلال الأحمر باستشهاد المسعف أسامة تايه (37 عامًا)، وهو متطوع مستجيب أول مع فريق إسعاف الهلال في منطقة الفالوجة بجباليا شمال القطاع، بعد أن رفض مغادرة شمال غزة إلى الجنوب، وأصرّ على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة إلى المواطنين الذين يعانون ويلات القصف، كما أصيب الموظف محمد أبوركبة الذي كان معه.