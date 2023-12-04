التقطوا صوراً أمامه ثم قصفوه.. شاهد لحظة تفجير جيش "إسرائيل" لقصر العدل في غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن جيش الاحتلال فجّر مبنى "قصر العدل" في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة، وذلك بعد أن حوّلوه إلى ثكنة عسكرية مؤقتة.
وتداولت وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو يُظهر لحظة قصف المبنى وانفجاره.
وكانت قد ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن جيش الاحتلال تقدم وسط قطاع غزة، ونشرت صورًا لجنود الاحتلال أمام قصر العدل، وهو القصر الذي قامت قطر بتمويل بنائه وتم افتتاحه عام 2018.
وقبل قليل، توغلت عشرات الدبابات الإسرائيلية اليوم الاثنين في جنوب قطاع غزة قرب خان يونس، بحسب ما أفاد شهود عيان لوكالة "فرانس برس".
كما شوهدت ناقلات جنود مدرعة وجرافات، فيما يُتوقع على نطاق واسع أن يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته البرية في المنطقة قريبًا.
وقال أمين أبو حولا (59 عامًا): إن الآليات الإسرائيلية كانت على مسافة كيلومترين داخل الأراضي الفلسطينية في قرية القرارة قرب خان يونس.
وفي سياق ذي صلة، استُشهد أكثر من 30 مواطنًا، اليوم الإثنين، وأصيب آخرون في استهداف صاروخي لمنازل مأهولة في حيي الزيتون والشجاعية شرق غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بالصواريخ عشرات المنازل بحيّي الزيتون والشجاعية، تعود لعائلات أبو حليمة، والدحدوح، واشتيوي، والثلاثيني، وأبو الزور، وأبو عقلين، وعائلات أخرى، مما أدى إلى ارتقاء 30 شهيدًا على الأقل أغلبيتهم أطفال، وجرح آخرين، وتم تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها.
وكانت طائرات حربية، قد قصفت مجموعة من طواقم الدفاع المدني في حي التفاح، مما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 10 آخرين وتضرر المكان.
وأضاف مراسل للوكالة أن مدفعية الاحتلال تحاصر منطقة حي الزيتون، وتحديدًا البلدة القديمة من مدينة غزة، وسط إطلاق نار كثيف من الطائرات الحربية والطائرات المسيرة.
وفي سياق متصل، أفادت جمعية الهلال الأحمر باستشهاد المسعف أسامة تايه (37 عامًا)، وهو متطوع مستجيب أول مع فريق إسعاف الهلال في منطقة الفالوجة بجباليا شمال القطاع، بعد أن رفض مغادرة شمال غزة إلى الجنوب، وأصرّ على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية الطارئة إلى المواطنين الذين يعانون ويلات القصف، كما أصيب الموظف محمد أبوركبة الذي كان معه.