معارك دامية في باخموت شرق أوكرانيا ودبابات ليوبارد من بولندا تصل إلى كييف

أكّدت روسيا أنها ستقاتل حتى السيطرة على مدينة باخموت، الجبهة التي تشهد معارك دامية منذ أشهر في الشرق الأوكراني، معتبرةً ذلك أمرًا أساسيًا لمواصلة هجومها رغم الدفاع الأوكراني الشرس.