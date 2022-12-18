رفض عرض مقطع فيديو لـ"زيلينسكي" في نهائي المونديال.. أوكرانيا تنتقد الفيفا

انتقدت أوكرانيا، الاتحادَ الدولي لكرة القدم "الفيفا"؛ لرفضه عرض مقطع فيديو للرئيس فولوديمير زيلينسكي، خلال المباراة النهائية لكأس العالم في قطر.
وفي بيان خاص لشبكة "سي إن إن" الإخبارية؛ انتقد المكتب الرئاسي الأوكراني، رفض الفيفا عرض مقطع فيديو تم تسجيله للرئيس زيلينسكي باللغة الإنجليزية لأجل نشر "نداء من أجل السلام".
وجاء في البيان أن "قطر دعمت مبادرة الرئيس؛ لكن الفيفا منع المبادرة ولن يسمح بعرض فيديو الرئيس قبل المباراة النهائية".
ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، يحرص الرئيس زيلينسكي على الظهور في التجمعات الكبرى برسائل فيديو، بما في ذلك افتتاح دوري كرة القدم في بلاده.
وقال المكتب الرئاسي الأوكراني وفق الحرة: إنه سيوزع الفيديو بشكل مستقل إذا لم يبثه الفيفا؛ موضحًا أنه بمنعه عرض الفيديو "فقد الفيفا فهمه القيم لكرة القدم كلعبة توحد الشعوب، بدلًا من دعم الانقسامات القائمة".
ولم تعلق قطر علنًا على الطلب المقدم من أوكرانيا.
وتستضيف الدوحة نهائي كأس العالم لكرة القدم بين الأرجنتين وفرنسا، اليوم الأحد، على استاد لوسيل الدولي، في الحدث الرياضي الأكثر مشاهدة عالميًّا.