بعد أشهر من القتال المستعر.. خطوة استراتيجية لروسيا للاقتراب من "باخموت" المهمة

وأشار الرئيس الأوكراني إلى عدة بلدات في دونباس؛ حيث يتركز القتال منذ أشهر، قائلًا: "كلما تكبدت روسيا المزيد من الخسائر في دونباس وباخموت وفوليدار ومارينكا وكريمينا، أسرعنا في إنهاء هذه الحرب بانتصار أوكرانيا".