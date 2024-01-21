المقاومة تستولي على طائرة إسرائيلية مُسيّرة من نوع "سكايلار"

واقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وفق وكالة وفا للأنباء، واقتحم المستوطنون الباحات حيث أدوا طقوسًا تلمودية، بينما منعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من الدخول إليه، وفي شرق رام الله اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية سلواد.