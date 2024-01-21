المقاومة تستولي على طائرة إسرائيلية مُسيّرة من نوع "سكايلار"

ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن مقاتلين فلسطينيين استولوا على طائرة إسرائيلية مُسيّرة من نوع "سكايلار"، أثناء مهمة استخباراتية لها شرق مدينة جباليا شمال قطاع غزة، حيث تواصل القوات الإسرائيلية غاراتها.
وجرت مواجهات شرق مدينة غزة تمكّن خلالها مقاتلون فلسطينيون من تدمير آلية إسرائيلية مدرعة استهدفت بالتفجير خلال كمين، وفي جنوب مدينة غزة وقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وفق المصدر ذاته.
واقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وفق وكالة وفا للأنباء، واقتحم المستوطنون الباحات حيث أدوا طقوسًا تلمودية، بينما منعت شرطة الاحتلال الفلسطينيين من الدخول إليه، وفي شرق رام الله اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية سلواد.