أصابه برصاصة في الرأس.. الاحتلال يقتل "فلسطينيًّا" عند حاجز أمني

قُتِل شاب فلسطيني اليوم (السبت) متأثرًا بجروحه الحرجة؛ إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية.
وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، بأن الشاب رابي عرفة رابي (32 عامًا)، أصيب برصاصة في الرأس، ونُقِل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ووُصفت حالته بالحرجة جدًّا، واستشهد في وقت لاحق متأثرًا بجروحه؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت الوزارة أن مرافقي "رابي" ذكروا أن قوات الاحتلال أطلقت النار عليه عند الحاجز العسكري المعروف باسم "109"، قُرب بلدة النبي إلياس جنوب شرق قلقيلية.