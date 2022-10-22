أصابه برصاصة في الرأس.. الاحتلال يقتل "فلسطينيًّا" عند حاجز أمني

وأفادت وزارة الصحة في بيان مقتضب، بأن الشاب رابي عرفة رابي (32 عامًا)، أصيب برصاصة في الرأس، ونُقِل إلى مستشفى درويش نزال الحكومي بقلقيلية، ووُصفت حالته بالحرجة جدًّا، واستشهد في وقت لاحق متأثرًا بجروحه؛ وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".