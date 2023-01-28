صعقوه وانهالوا عليه ضرباً.. المظاهرات تجتاح مدناً أمريكية احتجاجاً على قتل الشرطة لمواطن

ونشرت سلطات مدينة ممفيس الأمريكية أمس، مقطع فيديو مؤلمًا يظهر رجال شرطة ينهالون ضربًا على رجل أسود في التاسعة والعشرين أفضى إلى وفاته؛ ما أثار احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تنديدًا بسلوك الشرطة، دون أن تتطور إلى اضطرابات كان يخشاها المسؤولون، وفقاً لـ"فرانس برس".