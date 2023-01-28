صعقوه وانهالوا عليه ضرباً.. المظاهرات تجتاح مدناً أمريكية احتجاجاً على قتل الشرطة لمواطن

أثار نشر مقطع فيديو يُظهر اعتداء رجال شرطة على أمريكي أسود قبل وفاته احتجاجات في الولايات المتحدة، اليوم (السبت) وسط تجدد الجدل حول عنف الشرطة، الذي أدى إلى مقتل جورج فلويد في 2020.
ونشرت سلطات مدينة ممفيس الأمريكية أمس، مقطع فيديو مؤلمًا يظهر رجال شرطة ينهالون ضربًا على رجل أسود في التاسعة والعشرين أفضى إلى وفاته؛ ما أثار احتجاجات في عدد من المدن الأمريكية تنديدًا بسلوك الشرطة، دون أن تتطور إلى اضطرابات كان يخشاها المسؤولون، وفقاً لـ"فرانس برس".
ووجهت إلى خمسة من عناصر شرطة ممفيس، وجميعهم أيضًا من السود، تهمة القتل من الدرجة الثانية لإقدامهم على ضرب تايري نيكولز، الذي توفي في المستشفى في 10 يناير (كانون الثاني) الجاري، بعد ثلاثة أيام على توقيفه بشبهة "القيادة المتهورة".
ويُظهر مقطع فيديو طويل التُقط بكاميرات الشرطة وكاميرا لمراقبة الشوارع عناصر الشرطة يعتقلون نيكولز ويحاولون تثبيته باستخدام صاعق ثم مطاردته بعد محاولته الفرار منهم.
كما تظهر مشاهد لاحقة من الفيديو الذي يمتد قرابة الساعة وتُسمع في أجزاء منه أصوات، نيكولز وهو يبكي وينادي والدته ويئن بينما كان الشرطيون ينهالون عليه لكمًا وركلًا.