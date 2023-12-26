الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 55 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وثّق نادي الأسير الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 55 فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.
وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال صحفيين، وعدة نساء خلال مداهمة عدة قرى ومدن في الضفة الغربية، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر الماضي 4785 فلسطينيًا في الضفة الغربية، تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية على يد قوات الاحتلال.
واستشهد فلسطينيان اليوم، وأصيب عدد آخر بجروح خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية وسط إطلاق نار كثيف، كما أقدمت تلك القوات على تفجير منزلين في المخيم.