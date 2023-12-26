الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 55 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال صحفيين، وعدة نساء خلال مداهمة عدة قرى ومدن في الضفة الغربية، لافتًا النظر إلى أن الاحتلال اعتقل منذ السابع من أكتوبر الماضي 4785 فلسطينيًا في الضفة الغربية، تعرضوا لعمليات تعذيب وحشية على يد قوات الاحتلال.