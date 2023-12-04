"الأونروا": 1.9 مليون فلسطيني نزحوا داخل غزة منذ بدء الحرب

وبيّنت الوكالة في بيان أنها تحققت من وقوع 117 حادثًا في 85 مبنى تابعًا لها منذ بداية الحرب، حيث أصيبت 30 منشأة بشكل مباشر، وتعرضت 55 أخرى لأضرار جانبية.