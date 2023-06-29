فرنسا.. أعمال شغب عقب مقتل مراهق على يد الشرطة ونشر 40 ألف دركي في أرجاء البلاد

وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن عدد القوى الأمنية سيكون "أكثر من أربع مرات"، مما كان عليه في الليلتين الماضيتين اللتين شهدتا تصعيدًا في أعمال الشغب والتخريب وامتدادها إلى مدن أخرى عدة في فرنسا.