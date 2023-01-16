بولندا تنتظر ضوءًا أخضر من ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم (الاثنين)، أنه ينتظر موافقة ألمانيا بسرعة لتزويد أوكرانيا بدبّابات من نوع "ليوبارد"، قبل توجهه إلى برلين؛ حيث يعتزم مناقشة إرسال شحنات أسلحة لكييف.