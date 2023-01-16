بولندا تنتظر ضوءًا أخضر من ألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، اليوم (الاثنين)، أنه ينتظر موافقة ألمانيا بسرعة لتزويد أوكرانيا بدبّابات من نوع "ليوبارد"، قبل توجهه إلى برلين؛ حيث يعتزم مناقشة إرسال شحنات أسلحة لكييف.
وقال "مورافيتسكي": "لا يمكنني أن أتخيّل الوضع في حال لم تُمنح الموافقة سريعًا"، وفقًا لـ"فرانس برس".
من جهته، بيّن مارسين برزيداك مستشار السياسات الدولية للرئيس البولندي أندريه دودا، أن بولندا مستعدة لإرسال دبابات ليوبارد؛ من أجل تحفيز الآخرين.
وكانت بولندا أعلنت استعدادها لتسليم مثل هذه الدبابات المتطورة الألمانية الصنع لكييف، ولكن الأمر يتطلب موافقة رسمية من برلين.