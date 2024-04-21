قرار حكومي يكتب نهاية "واتساب" في الصين

يذكر أن "أبل" تعرضت لضربة كبيرة في الصين؛ حيث تراجعت مبيعاتها بنسبة 10 بالمئة في الربع الأول من 2024، مع إقبال المواطنين على التحول لشراء الهواتف محلية الصنع، مثل "هواوي" و"أوبو".