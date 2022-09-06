الأمم المتحدة وأمريكا تدينان التفجير الإرهابي الذي وقع قرب سفارة روسيا في كابل

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، أن الأمين العام يدين بشكل قاطع الهجوم الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابل، مشدداً على أن الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك البعثات الدبلوماسية محظورة بشكلٍ صارمٍ بموجب القانون الدولي الإنساني.