الأمم المتحدة وأمريكا تدينان التفجير الإرهابي الذي وقع قرب سفارة روسيا في كابل

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التفجير الإرهابي الذي وقع قرب سفارة روسيا في العاصمة الأفغانية كابل وأسفر عن سقوط ضحايا.
وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في بيان، أن الأمين العام يدين بشكل قاطع الهجوم الذي وقع بالقرب من السفارة الروسية في كابل، مشدداً على أن الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية بما في ذلك البعثات الدبلوماسية محظورة بشكلٍ صارمٍ بموجب القانون الدولي الإنساني.
من جانب آخر، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية الهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة الروسية في العاصمة الأفغانية كابل أمس الإثنين.
وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان لها، أمس، أن الولايات المتحدة تقدم التعازي الحارة لأسر القتلى، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ومبينة أن هذا العنف لا معنى له.