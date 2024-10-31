كشف عن تهديد "حزب الله" لعائلته.. "الحسيني": حربكم معي وليست معهم

وطالب الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي من القيادة الأمنية للحزب اللبناني بالتوقف عن تهديده وعائلته وابتزازها والضغط عليها، لافتًا إلى أن ذلك لن يثنيه عن كشف ظلم حزب الله مهما بلغت حجم التضحيات والتحديات، على حد تعبيره.