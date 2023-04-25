من باب المغاربة.. مستوطنون يقتحمون مجددًا باحات المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تزامنًا مع استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المصلى القبلي، والعبث بمحتوياته؛ وفق ما ذكرته دائرة الأوقاف في القدس.
وفي السياق ذاته، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار منطقة الأغوار الفلسطينية لليوم الثامن عشر على التوالي، ويعرقل حركة الفلسطينيين، على مداخلها؛ مما فاقم من معاناتهم.
وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الأغوار معتز بشارات، بأن الاحتلال يواصل تشديد الحصار على قرى الأغوار بعد أن أغلق مداخلها بالسواتر الترابية؛ مما كبّد المزارعين خسائر فادحة.