من باب المغاربة.. مستوطنون يقتحمون مجددًا باحات المسجد الأقصى

وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، تزامنًا مع استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المصلى القبلي، والعبث بمحتوياته؛ وفق ما ذكرته دائرة الأوقاف في القدس.