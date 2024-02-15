بعد القصف الإسرائيلي.. لبنان يبحث تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي

ويوم أمس الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أُطلق في وقت سابق اليوم وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.