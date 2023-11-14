"الأونروا": خدماتنا في غزة ستتوقّف خلال ساعات

أعلنت وكالةُ غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن جميع خدماتها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة ستتوقّف خلال أقلّ من 24 ساعة، بسبب نفاد الوقود، مع مواصلة قوات الاحتلال رفضَ إدخاله لليوم الـ39 على التوالي إلى قطاع غزة؛ مما تسبّب في شلل تام في جميع المرافق الحياتية.
وأكّدت "الأونروا" أن شاحنات نقل المساعدات من معبر رفح لا تستطيع الوصولَ للمعبر بسبب نفاد الوقود بالكامل، وهذا سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لنحو "700" ألف نازح فلسطيني، موزعين على "150" مركز إيواء في القطاع، إضافة إلى مليون ونصف فلسطيني فقدوا جميع مقومات الحياة من غذاء ومياه وكهرباء؛ مما فاقم من معاناتهم الإنسانية.
وأشارت إلى أن "101" من الموظفين التابعين للأمم المتحدة قُتلوا في القصف الإسرائيلي المستمرّ على القطاع، وهو أعلى رقم من الضحايا يسجل في تاريخ الأمم المتحدة.