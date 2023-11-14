"الأونروا": خدماتنا في غزة ستتوقّف خلال ساعات

وأكّدت "الأونروا" أن شاحنات نقل المساعدات من معبر رفح لا تستطيع الوصولَ للمعبر بسبب نفاد الوقود بالكامل، وهذا سيؤدّي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لنحو "700" ألف نازح فلسطيني، موزعين على "150" مركز إيواء في القطاع، إضافة إلى مليون ونصف فلسطيني فقدوا جميع مقومات الحياة من غذاء ومياه وكهرباء؛ مما فاقم من معاناتهم الإنسانية.