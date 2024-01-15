"الصحة الفلسطينية": أكثر من 24 ألف شهيد و60 ألف مصاب بغزة منذ 7 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة في غزة ️ارتفاع حصيلة ضحايا العمليات الإسرائيلية في القطاع خلال أكثر من 100 يوم منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 24100 شهيد و60834 إصابة.
وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا و252 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وتواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ101، واستُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في القطاع جواً وبراً وبحراً.
وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد 33 مواطناً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، فجر اليوم الإثنين، من جرّاء قصف الاحتلال عشرات المنازل في مدينة غزة.
وشهدت عدة مناطق في خان يونس جنوبي القطاع، وفي مخيمَي البريج والمغازي وسط القطاع، قصفاً مدفعياً مكثفاً.