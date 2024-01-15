"الصحة الفلسطينية": أكثر من 24 ألف شهيد و60 ألف مصاب بغزة منذ 7 أكتوبر

وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد 33 مواطناً، بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات، فجر اليوم الإثنين، من جرّاء قصف الاحتلال عشرات المنازل في مدينة غزة.