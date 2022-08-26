"الشتاء قادم".. قائمة بالإجراءات المتخذة في أبرز الدول الأوروبية لكبح أسعار الطاقة

وفي تحذير بدا سوداوياً، قال رئيس الحكومة البلجيكية ألكساندر دي كرو، إن أوروبا قد تواجه "عشرة شتاءات صعبة" بسبب النزاع الدموي الذي يدور في شرقها، بينما دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مواطنيه إلى الاتحاد لمواجهة الأزمات، منبهاً إياهم من "التحول والاضطراب الكبيرين ونهاية زمن الوفرة".