لليوم الـ134.. جرائم الاحتلال تتواصل وعدد الشهداء والجرحى بغزة في تزايد

ولا تزال خمسة كوادر طبّية تعمل داخل المستشفى، إضافة إلى 120 مريضًا، وسط انقطاع التيار الكهربائي ونفاد المياه والطعام والأدوية والمستلزمات الطبية، وتوقّف محطة الأكسجين، فيما تستهدف مسيراتُ الاحتلال كلَّ ما يتحرّك في ساحات المستشفى أو داخل أقسامه.