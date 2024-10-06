البديوي: نجدّد الدعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته والتحرُّك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكّد الأمين العام، أنه بعد مرور عامٍ كاملٍ على بدء العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فإن الوضع الإنساني والأمني والاقتصادي في القطاع قد ازداد تدهوراً؛ ما يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات فورية لوقف الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء التصعيد العسكري ورفع الحصار، بما يضمن تقديم المساعدات الإنسانية وفتح المعابر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.