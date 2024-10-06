البديوي: نجدّد الدعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته والتحرُّك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

جدَّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ الدعوة للمجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته والتحرُّك الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة.
وأكّد الأمين العام، أنه بعد مرور عامٍ كاملٍ على بدء العمليات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، فإن الوضع الإنساني والأمني والاقتصادي في القطاع قد ازداد تدهوراً؛ ما يستوجب من المجتمع الدولي اتخاذ خطوات عاجلة وإجراءات فورية لوقف الجرائم الإسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني، وإنهاء التصعيد العسكري ورفع الحصار، بما يضمن تقديم المساعدات الإنسانية وفتح المعابر لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
كما شدّد الأمين العام، على ضرورة توفير الحماية للمدنيين، بمن في ذلك العاملون في الخدمات الإغاثية والإنسانية، الذين يواجهون مخاطر جسيمة خلال قيامهم بواجباتهم الإنسانية.
ونوّه الأمين العام، بأن دول مجلس التعاون تدعو دائماً إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي تُرتكب ضد الإنسانية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
كما أعرب عن موقف دول مجلس التعاون الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واختتم الأمين العام تصريحه بالدعوة إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، بما يُسهم في تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.