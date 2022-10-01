القوات الروسية تنسحب من مدينة ليمان الاستراتيجية مع دخول الجيش الأوكراني

نقلت وكالة الإعلام الروسية يوم السبت عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية انسحبت من بلدة ليمان في شرق أوكرانيا فيما يتصل "بتهديد بمحاصرة".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "بعد تهديدها بالتطويق، تم سحب القوات الحليفة من ليمان إلى خطوط ملائمة أكثر".

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن جنودًا أوكرانيين "دخلوا" السبت بلدة ليمان وهي تقاطع مهم للسكك الحديدية في شرق أوكرانيا، تقع تحت سيطرة القوات الروسية.

وكتبت الوزارة الأوكرانية على تويتر: "قوات الهجوم الجوي الأوكرانية تدخل ليمان بمنطقة دونيتسك".

وأرفقت التغريدة بمقطع فيديو مدته دقيقة واحدة يُظهر جندييْن أوكرانييْن يلوحان ثم يعلقان العلم الوطني باللونين الأزرق والأصفر بجانب لافتة كُتب عليها "ليمان" عند مدخل المدينة.

وقال أحد الجندييْن مبتسمًا: "نرفع علمنا الوطني وننصبه في أرضنا. ستظل ليمان دائمًا جزءًا من أوكرانيا".