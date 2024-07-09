"رجل في حالة تراجع".. "نيويورك تايمز" تطالب الحزب الديمقراطي بقول الحقيقة لـ"بايدن"

ولفتت إلى أنه منذ أدائه الضعيف في المناظرة، أظهرت استطلاعات متعددة أن نسبة الموافقة على "بايدن" وفرصته في هزيمة "ترامب" قد انخفضت بشكل ملحوظ من مستوياتها المتزعزعة بالفعل، وردًا على ذلك، تبنى موضوعًا مفضلًا للسياسي المتعثر، مصرًا على أن استطلاعات الرأي مخطئة في إظهار أن رئاسته غير شعبية تاريخيًا. حتى لو كانت استطلاعات الرأي خاطئة بمقادير تاريخية، فإنها ستظل تُظهر شكًا ساحقًا حول لياقته، وأظهر أحدث استطلاع لصحيفة "نيويورك تايمز/سيينا" أن 74 في المائة من الناخبين يعتقدون أن "بايدن" كبير جدًا في السن للخدمة، بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية منذ المناظرة، وليست نسبة يمكن أن تُعزى إلى نوع من الخطأ أو التحيز.