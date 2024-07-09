"رجل في حالة تراجع".. "نيويورك تايمز" تطالب الحزب الديمقراطي بقول الحقيقة لـ"بايدن"

عقب الأداء الضعيف للرئيس جو بايدن في المناظرة مع منافسه في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب، بادرت صحيفة "نيويورك يايمز" إلى دعوة "بايدن" إلى الانسحاب من السباق الرئاسي؛ لما بدا من تراجع قدراته، وعدم استطاعته على منافسة "ترامب" في الانتخابات، واليوم تكرر الصحيفة دعوتها، ولكن من خلال توجه هيئة تحريرها إلى الحزب الديمقراطي لتوضيح الحقيقة لـ"بايدن"، بأن عليه التنحي حتى لا يعطي "ترامب الفرصة بالفوز.
واستهلت "نيويورك تايمز" دعوتها بالقول: "إن ترشح دونالد ترامب لفترة ثانية يشكل تهديدًا خطيرًا للديمقراطية الأمريكية. لكن الرئيس بايدن، بدلاً من القيام بحملة قوية لدحض الشكوك، وإثبات أنه يمكنه هزيمة ترامب، حافظ على جدول مكتوب ومُراقب للظهور العام. لقد تجنب إلى حد كبير الإجابة عن أسئلة الناخبين أو الصحفيين - وهي أنواع التفاعلات التي تكشف عن محدوديته، وسببت له الكثير من المتاعب على منصة المناظرة. وعندما تخلى عن جهاز التلقين، وبشكل ملحوظ خلال مقابلة استمرت 22 دقيقة مع جورج ستيفانوبولوس من قناة أي بي سي الجمعة الماضي، استمر في الظهور كرجل في حالة تراجع".
وبينت أن "بايدن"، الذي انتُخب في عام 2020 كترياق لسوء تصرف "ترامب" وكذبه، يحاول الآن تحدي الواقع، لأكثر من عام، أوضح الناخبون بشكل لا لبس فيه في الاستطلاعات والمقابلات أنهم يحملون شكوكًا كبيرة حول لياقة "بايدن" البدنية والعقلية لتولي المنصب، ولقد تجاهل "بايدن" مخاوف هؤلاء الناخبين - مواطنيه - وعرّض البلاد لخطر كبير من خلال الإصرار على أنه أفضل ديمقراطي لهزيمة "ترامب".
ولفتت إلى أنه منذ أدائه الضعيف في المناظرة، أظهرت استطلاعات متعددة أن نسبة الموافقة على "بايدن" وفرصته في هزيمة "ترامب" قد انخفضت بشكل ملحوظ من مستوياتها المتزعزعة بالفعل، وردًا على ذلك، تبنى موضوعًا مفضلًا للسياسي المتعثر، مصرًا على أن استطلاعات الرأي مخطئة في إظهار أن رئاسته غير شعبية تاريخيًا. حتى لو كانت استطلاعات الرأي خاطئة بمقادير تاريخية، فإنها ستظل تُظهر شكًا ساحقًا حول لياقته، وأظهر أحدث استطلاع لصحيفة "نيويورك تايمز/سيينا" أن 74 في المائة من الناخبين يعتقدون أن "بايدن" كبير جدًا في السن للخدمة، بزيادة قدرها خمس نقاط مئوية منذ المناظرة، وليست نسبة يمكن أن تُعزى إلى نوع من الخطأ أو التحيز.
وقالت الصحيفة: "من القواعد الشعبية إلى أعلى مستويات الحزب، يجب على الديمقراطيين الذين يريدون هزيمة ترامب في نوفمبر أن يتحدثوا بصراحة إلى بايدن. يحتاجون إلى إخباره بأن تحديه يهدد بتسليم النصر لترامب. يحتاجون إلى إخباره بأنه يحرج نفسه، ويعرض إرثه للخطر. يحتاج إلى أن يسمع، بوضوح وصراحة، أنه لم يعد متحدثًا فعالًا عن أولوياته الخاصة".
وبينت أن الحزب الديمقراطي يحتاج إلى مرشح يمكنه الوقوف في وجه "ترامب". يحتاج إلى مرشح يمكنه تقديم بديل مقنع للأمريكيين عن رؤية "ترامب" القاتمة لأمريكا، ولدى القادة الديمقراطيين المنتخبين تجربة شخصية في تراجع "بايدن" حيث ورد أن النائب دون باير من فيرجينيا أخبر زملاءه الأحد الماضي أن الرئيس "يواجه صعوبة حقيقية في وضع جملتين معًا" - وهو وصف يذكرنا بوصف المستشار الخاص روبرت هور لـ"بايدن" في وقت سابق من هذا العام بأنه "رجل مسن متعاطف وحسن النية ذو ذاكرة ضعيفة."
ورأت أن حملة الهمس غير كافية لهذه اللحظة، لأن اللحظة عاجلة. فكلما استمر "بايدن" في التمسك بالترشيح، كلما أصبح من الصعب استبداله، كما يعرف بالتأكيد. لقد رأى البلد بالفعل ما يحدث لحزب يربط نفسه بطموحات فرد واحد، ولم تنته الأمور بشكل جيد للجمهوريين، الذين فقدوا طريقهم، بالنسبة لأولئك الذين يقودون الحزب الديمقراطي - بمن فيهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر؛ وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز؛ وحتى رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي - لقد حان الوقت للتحدث بقوة إلى الرئيس والجمهور حول الحاجة إلى مرشح جديد، قبل أن ينفد الوقت أمام المرشحين الآخرين لتقديم قضيتهم لمندوبي الحزب في المؤتمر.
وأوضحت أن هؤلاء القادة الديمقراطيين يعرفون أن الرئاسة ليست وظيفة نهارية، ويحتاج "بايدن" إلى أن يسمع منهم ومن آخرين أن أمن أمريكا والرهانات عليها عالية جدًا للاستمرار في المضي قدمًا مع "بايدن" كمرشح، وإذا كان ترددهم حتى الآن جزئيًا إظهارًا للاحترام، وجزئيًا حسابًا بأن "بايدن" سيكون أكثر تقبلاً للنصيحة الخاصة منه للنقد العلني، فمن الواضح بشكل متزايد أن الرئيس غير راغب في قبول واقع وضعه. إنه يشارك في مسابقة التحديق مع القادة الديمقراطيين، ويبدو أنه يفوز، والطريقة الوحيدة لإقناع "بايدن" بقبول الحاجة إلى قيادة جديدة هي إظهار أن الحزب لم يعد يتبعه.