بعد قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه النووية.. روسيا تُحَذر: العالم يسير على حافة الهاوية

ووفق "روسيا اليوم" شددت "زاخاروفا" قائلة: "هذا ليس مجرد قرار لم يتم التوصل إليه، أو على العكس، قرار بدافع الرغبة في منع بعض التجاوزات في إطار الأمن. هذا القرار منع رحلة غروسي (مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية) من تفتيش دولي لمحطة زابوروجيه، وهو غير مسؤول، ويترتب عليه عدد من الأحداث الخطيرة".