3 جنود و3 رصاصات.. شاهد: مباغتة وقنص لإسرائيليين.. والفاعل "سرايا القدس"

أظهر مقطع فيديو، نشرته "سرايا القدس"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي"، مقطع فيديو لعملية قنص لعدد ثلاثة جنود إسرائيليين شرق حي الشجاعية شمال غزة.
ويظهر في المقطع المرئي تهيؤ واستعداد قناصي الحركة لمباغتة جنود الاحتلال عقب رصدهم فوق سطح أحد المباني، ثم التصويب عليهم ببنادق القنص، وإسقاطهم.
يُشار إلى ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى نحو 146 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد قتلاهم إلى أكثر من 472 قتيلاً منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، وذلك وفقًا للأرقام الإسرائيلية المعلنة، التي يُرجِّح محللون أن تكون أكثر من ذلك.