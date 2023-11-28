إيران تعلن شراء مقاتلات روسية متطورة

وتملك القواتُ الجوية الإيرانية عددًا محدودًا من الطائرات الهجومية، من بينها طائرات روسية، وكذلك طرز أمريكية قديمة حصلت عليها قبل الثورة عام 1979؛ وفقًا لـ"رويترز".