إيران تعلن شراء مقاتلات روسية متطورة

أعلن نائبُ وزير الدفاع الإيراني مهدي فرحي، اليوم "الثلاثاء"، أن طهران أكملت ترتيبات شراء طائرات مقاتلة من طراز "سوخوي-35" المتطورة، وطائرات هليكوبتر روسية الصنع، وذلك في إطار توطيد العلاقات العسكرية بين البلدين.
وقال "فرحي": "انتهينا من شراء طائرات هليكوبتر ميل 28 الهجومية، ومقاتلات سوخوي 35، وطائرات التدريب ياك 130؛ لضمها إلى الوحدات المقاتلة للجيش الإيراني"؛ وفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.
وتملك القواتُ الجوية الإيرانية عددًا محدودًا من الطائرات الهجومية، من بينها طائرات روسية، وكذلك طرز أمريكية قديمة حصلت عليها قبل الثورة عام 1979؛ وفقًا لـ"رويترز".