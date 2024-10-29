بعد اختيار "نعيم" أمينًا لحزب الله.. "غالانت" متوعِّدًا: العدّ بدأ.. والحكومة الإسرائيلية: فترته ستكون الأقصر

وفي السياق نفسه قالت الحكومة الإسرائيلية، في تعليق على صفحة رسمية تابعة للحكومة على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "قد تكون فترة تولّيه هذا المنصب الأقصر في تاريخ هذه المنظمة إذا سار على درب سابقَيْه: حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين". وأضافت: "لا حل في لبنان إلا بتفكيك هذه المنظمة كقوة عسكرية".