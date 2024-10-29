بعد اختيار "نعيم" أمينًا لحزب الله.. "غالانت" متوعِّدًا: العدّ بدأ.. والحكومة الإسرائيلية: فترته ستكون الأقصر

نشر وزيرُ الدفاع الإسرائيلي "يوآف غالانت"، على حسابه بمنصة "إكس"؛ صورةً لزعيم حزب الله الجديد "نعيم قاسم"، وعلّق قائلًا: "إن العدّ التنازلي بدأ".
وجاء ذلك بعد إعلان "حزب الله" اختيار "نعيم قاسم" أمينًا عامًّا جديدًا له، خلفًا لـ"حسن نصرالله، وهاشم صفي الدين"، اللذين تم اغتيالهما بغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي السياق نفسه قالت الحكومة الإسرائيلية، في تعليق على صفحة رسمية تابعة للحكومة على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "قد تكون فترة تولّيه هذا المنصب الأقصر في تاريخ هذه المنظمة إذا سار على درب سابقَيْه: حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين". وأضافت: "لا حل في لبنان إلا بتفكيك هذه المنظمة كقوة عسكرية".